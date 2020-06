Salvata una civetta di poche settimane finita dentro una cappa di una cucina

Come sia finita dentro un camino fino alla cappa di una cucina non lo sappiamo, possiamo solo ipotizzarlo, di certo l'intervento dei Vigili del Fuoco ha salvato la vita ad una civetta nata poche settimane fa. Il fatto è successo nella mattinata odierna, a Ponderano quando il proprietario di casa ha sentito un trambusto arrivare dalla sua cappa della cucina.

Non sapendo cosa potesse essere ha allertato così i pompieri che arrivati all'indirizzo si sono trovati di fronte al minuscolo animale notturno. E per raccoglierla hanno dovuto usare il mestolo da cucina. Un intervento delicato che ha salvato la vita all'animale ed è durato qualche ora. La civetta, in discrete condizioni di salute ma non in grado di volare, è stata poi consegnata agli uomini della Protezione civile che la aiuteranno a crescere prima farla tornare in libertà.

Sempre nelle stesse ore i Vigili del Fuoco hanno recuperato un rettile che è entrato in una finestra di uno scantinato di Biella. Nessun problema per le persone e l'animale, liberato successivamente nei prati dell'hinterland della città.

Incidente stradale muro in pietra tubazione lesionata gas alle Casale Bonom alle 14,15 Messo in sicurezza Fiat Panda si è mossa finendo contro muro. fuoriusciva discreta quantità gas metano in attesa tecnico che ha ripristinato l'utenza.