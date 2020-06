Le Farfalle hanno preso il volo all'asilo Biella Piano

“La scuola è come un prisma che, colpito dalla luce di Dio, irradia il mondo con i suoi raggi colorati che sono i nostri bambini, le perle più preziose”: hanno accolto così, le maestre dell’Asilo Biella Piano i loro 19 alunni della classe delle farfalle, che in questo anno così strano terminano il percorso della scuola materna, per “spiccare il volo” verso la scuola primaria. In un momento di incertezza come questo, fatto di lunghi mesi in cui i piccoli si sono ritrovati chiusi in casa da un giorno all’altro, privati dei loro amici, della loro quotidianità, e della possibilità di imparare con a fianco le loro insegnanti, la decisione di organizzare un pomeriggio “in presenza” per la consegna dei diplomi, é stata davvero una decisione saggia e apprezzata da genitori e dai bambini, che entusiasti si sono ritrovati sfoderando sorrisi che hanno scaldato i cuori.

Arrivati alla spicciolata per non creare assembramenti, i piccoli con i loro genitori sono stati accolti e indirizzati verso postazioni a loro dedicate, vale a dire a tavolini distanziati a dovere su cui sono stati posizionati i lavoretti dell’anno scolastico e il necessario per fare merenda. La cerimonia è iniziata con il saluto del parroco del Duomo di Biella don Paolo, il qualche ha accolto i presenti dicendo “La voglia di ricominciare c’è, e dobbiamo farlo da loro, dai nostri bambini”, per poi passare la parola ad un’emozionatissima maestra Barbara, che a nome anche delle colleghe, ha ringraziato i genitori per la collaborazione sempre dimostrata nei tre anni di scuola.

“Con voi genitori di questa classe di farfalle, abbiamo visto realizzare quello per cui lavoriamo, la creazione della scuola nuova, che consiste nella collaborazione costante e proficua tra scuola, appunto, e famiglie. Perché non devono essere due entità separate, ma una unica, che lavora in sintonia per il bene dei bambini”.

Terminata questa prima parte, la cerimonia è poi entrata nel vivo, perché l’attenzione é stata tutta per i piccoli alunni che sono stati fatti accomodare all’interno di cerchi colorati disposti a debita distanza uno dall’altro: un simpatico modo, questo, per far sì che fosse mantenuto il cosiddetto distanziamento sociale, senza però farlo pesare ai protagonisti della festa, i quali l’hanno considerato come un gioco da fare tutti insieme.

Dopo aver cantato in coro la canzone dei Remigini, le farfalle sono state chiamate una ad una per ricevere diploma e cappello, a suggello del completamento del percorso scolastico della materna e di questo anno un po’ particolare. Non sono mancati applausi per loro che ormai sono pronte per spiccare il volo e per le maestre Barbara, Daniela, Valentina e Chicca che in questi anni li hanno seguiti con dedizione e tanto amore, cercando di essere sempre al loro fianco, anche in un momento di prova come quello dei mesi scorsi.

Si è trattato quindi di un pomeriggio che ha segnato sicuramente un pezzo di storia del Biella Piano: la degna conclusione di un anno scolastico che, seppur bruscamente interrotto, è comunque stato portato avanti a distanza grazie alla dedizione delle maestre che hanno comunque continuato virtualmente a tenere per mano i bimbi, per far sì che non si sentissero mai abbandonati. E i loro sorrisi di sabato sono stati sicuramente il regalo più bello che potessero mai ricevere.