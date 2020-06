“Essere comunità per una vita migliore”, il progetto di A.I.M.A. per Seminare comunità 2.0

Continua l’illustrazione dei progetti sostenuti dal bando “Seminare comunità”

A.I.M.A. BIELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA MALATTIE ALZHEIMER

Progetto “Essere comunità per una vita migliore”

Il progetto

Questo progetto rappresenta una prima sperimentazione nel territorio biellese di adesione al movimento di comunità globali che si definiscono “Dementia friendly”. Sono comunità che si sono impegnate a migliorare la qualità della vita delle persone con demenza e dei loro familiari, hanno messo in atto un processo di cambiamento sociale per rendere la città, con i suoi spazi, le sue iniziative, le sue relazioni sociali pienamente fruibile per le persone con demenza, evitando esclusione e isolamento. Ampliando il raggio di azione anche ad aree esterne alla città capoluogo, il progetto si compone di 3 fasi operative distinte e una trasversale e di supporto.

1. Sperimentare la stimolazione cognitiva in collaborazione con 7 tra Residenze Sanitarie Assistite (RSA) e Centri Diurni Alzheimer (CDA) e 4 Centri Incontro Anziani, al fine di stimolare le abilità residue e di favorire la socializzazione dei loro ospiti. La realizzazione di laboratori cognitivi all’interno delle Strutture vedrà, in ottica generativa, la partecipazione di beneficiari che precedentemente hanno seguito un percorso di potenziamento cognitivo (azione 1A) e che a loro volta diventano conduttori dell’attività. I volontari, gli animatori e il personale presenti nelle strutture affiancheranno i conduttori dei laboratori per tutto il percorso al fine di acquisire a loro volta nuove competenze e poter proseguire, al termine del progetto, in totale autonomia quest’attività.

2. Community Dance: in collaborazione con Opificiodellarte realizzare due laboratori in cui insieme persone con deficit cognitivo e non deficitarie, sperimentino la danza, il movimento, l'espressione corporea come veicoli per creare legami tra i partecipanti, inclusione, supera- mento dello stigma, senso di comunità.

3. Formazione per il personale del Comune di Biella, immaginando di definire così un modello (best practice) da replicare in ulteriori contesti di servizio al cittadino presenti sul territorio. All’interno di questo ampio progetto viene data particolare attenzione alla formazione rivolta al personale in forze al Comune di Biella coinvolgendo sia coloro che svolgono attività di sportello/front office (Ufficio anagrafe, stato civile, biblioteca civica) sia il Corpo di Polizia Municipale. La finalità di questo corso di formazione/informazione è di costruire una rete di persone consapevoli e in grado di conoscere in cosa consista la demenza e come si manifesti, di ascoltare, valutare e mettere in atto strategie concrete capaci di rispondere ai bisogni e alle richieste delle persone fragili e loro familiari.

4. Comunicare e informare. Campagna di comunicazione e ciclo di incontri pubblici in cui far conoscere, insieme agli obiettivi e risultati del presente progetto, la fragilità derivata dal decadimento cognitivo e costruire consapevolezza nella comunità locale.

Dichiarazione del presidente Franco Ferlisi

«Nel momento in cui scrivo è difficile ipotizzare quando ci sarà la possibilità e insieme la serenità per riprendere il percorso del nostro progetto "Fra(BI)lity", tuttavia proprio le azioni previste dal progetto, alla luce di quanto stiamo vivendo, assumono un significato molto più profondo. L’esperienza che cominciamo a trarre da questa emergenza, che i nostri anziani in RSA hanno pagato più di chiunque altro, è l’importanza di assegnare loro un ruolo attivo proprio stimolando le loro capacità residue rendendoli partecipi della vita in struttura. Altrettanto importante sarà l’azione due, in quanto l'amaro che rimane dopo due mesi di isolamento è legato al senso straniante della perdita delle nostre libertà costituzionali di cittadini. Per questo l’obiettivo è, più di prima, la ricostruzione di un'alleanza e un senso di solidarietà con il personale che comunque ha vegliato affinché andasse tutto bene».

DATI TECNICI E CONTATTI

COSTO COMPLESSIVO: 21.778 Euro ù

CONTRIBUTO: 13.026 Euro pari al 59,81% del costo

info@aimabiella.it - 015.401767

ASSOCIAZIONE DOPO DI NOI

Progetto “Integrazione a doppia via: disabilità e migrazioni”

Il progetto

Il progetto “Integrazione a doppia via: disabilità e migrazioni” rappresenta l’evoluzione dei percorsi che l’associazione Dopo di Noi ha sviluppato e realizzato a favore dei propri soci e, più in generale della popolazione biellese, negli ultimi quindici anni, inserendo, quale elemento di sviluppo, la sfida della partecipazione di persone migranti nei percorsi che fino ad oggi sono pensati esclusivamente per persone disabili, riconoscendo in entrambi i soggetti una simile posizione di partenza, ossia l’essere portatori di diversità, e una simile esigenza/necessità di integrazione e autonomia nel tessuto sociale. Con la realizzazione delle azioni previste si auspica di poter incidere sul conte sto locale su tre fronti che costituiscono gli obiettivi del progetto: aumentare l’offerta di servizi/attività ludiche e del tempo libero a favore di disabili adulti che abbiano concluso il percorso scolastico, in modo da liberare tempo alle famiglie di appartenenza e sollevarle dall’attività di cura per quale ora alla settimana, e favorire in questi beneficiari il mantenimento delle competenze e delle capacità pratiche e relazionali acquisite durante il percorso scolastico e migliorare la propria sensazione di autoefficacia. Ed ancora, creare occasioni di formazione nell’ambito dell’assistenza alla persona destinate a persone di recente immigrazione, in modo da potenziare la loro occupabilità e in ottica di integrazione. Infine, favorire la sensibilizzazione circa il tema dell’integrazione delle persone con disabilità e immigrate attraverso per- corsi di volontariato e di alternanza scuola/lavoro, destinati a giovani studenti biellesi. Si ritiene che le ricadute di questo progetto possano riguardare non solo i beneficiari diretti ma, la cittadinanza più in generale. È partendo da queste premesse, che l’associazione Dopo di Noi intende attivamente impegnarsi in campo del welfare generativo e presenta una proposta integrata che vuole sperimentare l’incontro con l’altro e l’autonomia, in un modo innovativo. I beneficiari saranno dunque persone adulte con disabilità, migranti e studenti delle scuole superiori del Biellese, che interagiranno nelle attività laboratoriali proposte (creatività sensoriale, psicomotricità, musicoterapia, cucina, teatro). Il tema comune alle attività sarà il “pane”, quale simbolo di condivisione e quotidianità. Parallelamente ai laboratori, il progetto prevede la realizzazione di un corso di formazione per assistenti familiari specificatamente rivolto a persone di origine straniera.

Info

Oltre alla Associazione Dopo di Noi O.D.V, capofila e promotrice del progetto, aderiscono i seguenti Enti ed Associazioni:

- Associazione Accademia di Alta Formazione Artistica e Musicale Loenzo Perosi onlus - Biella;

- Istituto di Istruzione Superiore (I.I.S.) GAE AULENTI - Biella;

- Istituto Tecnico Istruzione Superiore (ITIS) Q. SELLA - Biella;

- Piccola Casa della Divina Provvidenza - Cottolengo di Biella;

- GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO “SAN GIUSEPPE” – Biella;

- Fondazione A. E. Cerino Zegna Impresa Sociale – Occhieppo Inferiore;

- MARIA CECILIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – Biella;

- Punto Service Cooperativa Sociale A.R.L.;

- Ristorante Pizzeria La Lucciola–Biella;

- Q.R.S. soc. coop. - Biella;

- Associazione Con Tatto O.D.V.- Biella

Le attività saranno svolte (per circa 15/20 frequentatori, con cadenza settimanale per due/tre giornate) nelle sedi di alcuni degli Enti partecipanti, secondo una formula itinerante che favorisce la presenza, lo scambio e il proficuo riconoscimento reciproco con la “realtà” cittadina.

Dichiarazione del presidente Graziano Davide Patergnani

«Il progetto proposto è insieme una certezza e una doppia sfida: certezza perché si basa su di una esperienza quindicennale dell’associazione Dopo di Noi, a favore della crescita della autonomia e della autostima dei ragazzi disabili, nel solco dell’insegnamento di don Egidio Marazzina, che ancora oggi ci guida. Una prima sfida perché è solo nella dimensione della comunità che si possono ricostituire i legami di solidarietà che non lasciano nessuno solo; una seconda sfida perché il progetto paradossalmente anticipa la direzione che, da più parti e dalle più autorevoli voci, in questi mesi di emergenza, emerge: ovvero la richiesta che la società tutta è chiamata a ripensare i propri rapporti economici, sociali e comportamentali. A partire dalle piccole cose».

DATI TECNICI E CONTATTI

COSTO COMPLESSIVO: euro 100.812 CONTRIBUTO: euro 30.000 pari al 29,76% del costo

Associazione “Dopo di Noi” O.D.V. – Strada Marghero, 22 – 13900 Biella

Tel. 015-8491707

e-mail: casa@dopodinoi.biella.it

sito internet: www.do- podinoi.biella.it