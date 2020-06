A Biella Piazzo riparte l'Orologio del Ristorante Antico Comune VIDEO

Riparte l'Aperitivo dell'Orologio del Ristorante Antico Comune. Da martedì 23 giugno il noto ristorante biellese riprende le attività sospese durante il periodo di Covid. Sarà quindi possibile, previa prenotazione, godersi l'aperitivo nel suggestivo Piazzo di Biella per tutta l'estate. A fare da sottofondo all'aperitivo un gradevole intrattenimento musicale e, come sempre, la cucina dello chef Pietro Calcagno: i piatti conviviali come la pala romana, pizza fatta con impasto a lunghissima lievitazione e molto digeribile, condita con ingredienti semplici e di prima qualità, le focacce farcite, i tomini, le acciughe del Cantabrico in salsa verde fanno della serata all'Antico Comune del Piazzo un luogo di ritrovo, una gita fuori porta, una piccola vacanza.

Prenota subito il tuo aperitivo al Ristorante Antico Comune al Piazzo di Biella, chiamando allo 015 0991082.

Pagina Facebook: www.facebook.com/RistoranteAnticoComuneBiella