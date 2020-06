Vigliano, il sindaco Vazzoler si appella al senso civico dei cittadini: “Teniamo pulito il paese”

La pulizia e il contrasto al degrado urbano sono i capisaldi delle amministrazioni comunali. A confermarlo anche il sindaco di Vigliano Cristina Vazzoler che, in una nota stampa, ha dichiarato: “Nel periodo più grave dell’emergenza sanitaria, chiusi fra le mura di casa, è stato il senso civico dei tanti operatori sanitari ad ispirarci, affinché proprio l’etica, a tutti i livelli, tornasse ad essere la base della nostra vita di comunità. Archiviato, e speriamo per sempre, il lockdown, riscopriamo invece che il malcostume è riapparso esattamente come e dove l’avevamo lasciato. Quotidianamente vengo interessata da cittadini esasperati perché i proprietari di cani ne lasciano gli escrementi su marciapiedi e aree comuni. A causa di una colpevole distrazione, quando non di dolo, compaiono sul ciglio delle strade mascherine e guanti, segno più contemporaneo di inciviltà. Per non parlare della segnalazione che ho ricevuto di recente, riguardo i cestini per i rifiuti nelle aree pubbliche, in cui qualcuno – evidentemente contando sulla propria furbizia – deposita sacchetti di rifiuti indifferenziati - nello specifico, pannolini di neonati - per sgravare i propri bidoni. Rassicuro però tutti coloro che, rispettosi delle regole, si aspettano dal sindaco provvedimenti energici e non sopportano più la supponenza e la maleducazione di pochi. Oltre alle telecamere in alcuni punti nodali per la sicurezza del paese, disponiamo di telecamere più “smart” che vengono posizionate di volta in volta in luoghi diversi, in modo da prevenire tali comportamenti o sanzionarli, nel caso".