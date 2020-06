Oropa, riprendono i laboratori per i piccoli al Giardino Botanico

Al Giardino Botanico di Oropa riprendono i laboratori dei Pollicini Verdi nella giornata di domenica 28 giugno, alle 15: a causa, infatti, dell’emergenza Covid-19 si è dovuto prevedere delle cautele e procedure per garantire il rispetto delle norme di distanziamento e quindi è necessaria la prenotazione e la limitazione a 6 partecipanti a laboratorio.

“COLORI IN NATURA”: a cosa servono i colori in natura? Di quanti colori sono fatti gli inchiostri? Se si uniscono i colori dell’arcobaleno cosa succede? Risponderemo a tutte queste domande attraverso letture, esperimenti, ricerche guidate nel Giardino e la costruzione di un piccolo gadget! Vi aspettiamo! La partecipazione al laboratorio è gratuita ma con l’obbligatorietà della prenotazione entro le ore 17 di sabato 27 giugno, effettuabile telefonicamente oppure online attraverso un comodo modulo. Riservata a bambini di età compresa tra 5-10 anni. Le visite guidate per adulti sono sospese sino a data da destinarsi, ma per i genitori in attesa c’è la possibilità di fruire gratuitamente delle nuove e divertenti Audioguide del Giardino, liberamente utilizzabili sui propri smartphone o tablet, con la voce narrante dell’incomparabile Angelo Alberta…

Nel Giardino sono ammesse al massimo 70 persone contemporaneamente, nel caso in cui vi siano dei tempi di attesa l’invito è di non creare assembramenti all'esterno dell'ingresso. L’accesso alla biglietteria è concesso ad una sola persona dotata di mascherina per volta. Si sollecita l’utilizzo della soluzione idroalcolica sanificante per le mani messa a disposizione prima di entrare nel Giardino. A chi manifesta sintomi influenzali e 37,5°C o più di febbre viene consigliato di rimanere a casa. È richiesto l’utilizzo della mascherina, a tutela del pubblico, degli altri visitatori e del personale. Si prega di rispettare la distanza di sicurezza di 1 m (anche nell'uso delle sedute) e di non assembrarsi lungo i percorsi.

Il Giardino Botanico si trova dietro la Basilica superiore del Santuario di Oropa, è il più importante Santuario mariano delle Alpi (Patrimonio dell’Umanità UNESCO), vicino a Funivie, Parco Avventura ed al parcheggio più capiente di Oropa. Grande poco più di un ettaro (10.700 metri quadrati), è un’Oasi (anche di pace…) popolata di fiori e piante curati e custoditi per i “curiosi di natura”. (I clienti delle Funivie hanno diritto all’ingresso gratuito al Giardino Botanico).

Per prenotazioni: (015)2523058 - (331)1025960 | info@gboropa.it | www.gboropa.it