Giornata storica al Santuario di Graglia, sancito il gemellaggio con Loreto FOTO

Una giornata storica per l'intera Valle Elvo. Non solo per i 400 anni della presenza della statua della Madonna di Loreto a Graglia ma anche per la firma dell'atto di aggregazione tra il Santuario di Graglia e quello di Loreto: a suggellare il gemellaggio i vescovi di Biella Roberto Farinella e Loreto Fabio Dal Cin, al culmine della solenne celebrazione, avvenuta ieri mattina, 21 giugno.

Molte le autorità presenti tra cui: i sindaci della vallata con il presidente della Provincia Gianluca Foglia Barbisin, il Prefetto e il Questore di Biella (insieme ai comandanti dei Carabinieri e della Guardia di Finanza) e il consigliere regionale Michele Mosca. “C'è stata molta partecipazione e la cerimonia si è svolta in tutta sicurezza garantendo il giusto distanziamento – spiega il sindaco Elena Rocchi – Il gemellaggio rappresenta sicuramente un fiore all'occhiello per tutto il territorio. Inoltre, due volte all'anno (21 giugno e 10 dicembre ndr) i pellegrini potranno raggiungere il Santuario per ottenere l'indulgenza plenaria”.

L'emergenza coronavirus non ha quindi fermato la macchina organizzatrice di uno degli appuntamenti più importanti dell'intera vallata. “Per l'occasione, il Santuario è stato illuminato a festa – conclude il primo cittadino di Graglia – con fiori e decorazioni. Tutto reso possibile grazie al lavoro del presidente della Fondazione Riccardo Lunardon a cui vanno i nostri ringraziamenti”.