Candelo, spunta una nuova antenna e i cittadini si preoccupano. Ma dal Comune spiegano: “Non è 5G”

Preoccupazione mista a totale indifferenza. Questi i sentimenti di alcuni residenti di Candelo che, nei giorni scorsi, hanno notato un'antenna posizionata davanti al campo sportivo, in zona San Giacomo. Subito sui social è partito il tam tam mediatico e molti avevano ipotizzato che si trattasse di un ripetitore per il segnale 5G.

“Ci tengo a chiarire che a Candelo non abbiamo antenne 5G – dichiara il sindaco Paolo Gelone - Che vi siano o meno prove di possibili danni alla salute a causa di queste tecnologie, è importante dare informazioni corrette per non alimentare la paura delle persone. Nel caso specifico l'amministrazione, in base alla normativa vigente, aveva le mani legate: non possiamo scordarci che dinieghi illegittimi sono spesso fonte di contenziosi destinati a sperperare i soldi della comunità”.

L'antenna è stata posizionata dall'operatore telefonico Wind3 su di un terreno privato. La procedura è iniziata a seguito di istanza del 2019 allo Sportello Unico Attività Produttive e, dopo le opportune verifiche e il parere favorevole di Arpa, ENAC (Ente nazionale aviazione civile) e ENAV (Ente nazionale assistenza al volo), si è proceduto con l'installazione. Su esplicita richiesta del Comune, il progettista dell'impianto ha confermato che non si tratta di impianto predisposto al 5G.

“Questo tipo di costruzioni stanno proliferando e me ne dispiaccio poiché l'impatto visivo è molto forte – spiega la capogruppo della maggioranza Erika Vallera - Purtroppo l'apertura della contrattazione con i privati ha posto i Comuni in una situazione difficile poiché, come nel nostro caso, acquisiti i parere positivi degli Enti preposti non era possibile negare l'autorizzazione. In ogni caso stiamo riguardano il regolamento comunale per capire con che limiti possiamo intervenire per evitare una eccessiva diffusione sul territorio”.