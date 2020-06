Biella, via Marconi in festa tra degustazioni e shopping FOTO

Musica, degustazioni e shopping in via Marconi. Un'iniziativa realizzata dai negozianti della via Marconi che, nei giorni scorsi, ha fatto centro nel cuore dei biellesi. “In principio doveva essere la festa di un solo negozio, ma in poco tempo si è trasformata nella festa di tutta via Marconi grazie ad uno spirito collaborativo davvero invidiabile – spiegano gli organizzatori - La musica live di Gabriele Ferro e di Max Tempia ha creato un'atmosfera incantevole per tutto il pomeriggio che ha attirato continuamente curiosi dalla vicina Via Italia. Oltre ad ascoltare dell'ottima musica, i passanti hanno potuto toccare con mano le novità della stagione, degustando spuntini e cocktails. Una vera festa che ci auguriamo si possa ripetere presto".