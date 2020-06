Pollone: Concorso in Comune per un posto a tempo pieno ed indeterminato

Il Comune di Pollone ha indetto un concorso pubblico per l'assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore direttivo tecnico-amministrativo.

Requisito di partecipazione la laurea triennale, oppure la laurea triennale ai sensi dei Decreti Ministeriali 509/1999 o 270/04, oppure la laurea specialistica, oppure la laurea magistrale, nelle materie indicate dal bando, che si può consultare al link www.comune.pollone.bi.it/online/Home/articolo35021761.hml

La domanda di partecipazione al concorso deve essere consegnata direttamente all'ufficio protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico; oppure tramite il servizio postale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Comune (Piazza V. Delleani 1; 13814 Pollone - BI: in questo caso farà fede la data e ora di arrivo presso l'ufficio protocollo e non quella del timbro postale); a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pollone@pec.ptbiellese.it : le domande pervenute da casella di posta elettronica non certificata saranno automaticamente escluse.

Per il termine di presentazione delle domande occorre contattare il Comune allo 01561191, oppure via PEC all' indirizzo pollone@pec.ptbiellese.it .

Il bando stabilisce inoltre gli altri requisiti di partecipazione, il trattamento economico, le categorie riservatarie e le preferenze, il tipo ed il calendario delle prove d'esame. Inoltre, qualora le domande fossero superiori a 20, la commissione potrà decidere di effettuare una prova preselettiva; e qualora, le domande fossero superiori alla capienza dei locali previsti per le prove, la prova preselettiva si svolgerà in più tornate nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale.