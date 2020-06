A Sala Biellese raccolta ingombranti a domicilio

Il Comune di Sala Biellese avvisa che, sabato 27 giugno, sarà effettuata la raccolta dei rifiuti ingombranti a domicilio.

Entro lunedì 22 giugno, i cittadini devono contattare gli uffici comunali, prenotando telefonicamente il ritiro al numero 0152551118, e comunicando i propri dati anagrafici, il telefono, l'indirizzo presso il quale il materiale sarà ritirabile, e quale materiale vogliono smaltire.

Entro la sera di venerdì 26 giugno, il materiale da smaltire deve essere depositato sul suolo pubblico, nel luogo più vicino all'abitazione del cittadino che sia raggiungibile con il mezzo che effettuerà il carico del materiale. ll materiale deve essere, per quanto possibile, smontato e facilmente trasportabile a mano, in quanto gli operatori che effettuano il servizio devono poterlo maneggiare per effettuare il caricamento sul mezzo.

In caso, ad esempio, di tubi, canaline, l'Amministrazione consiglia di legare il materiale in fasci sollevabili da una persona. In caso di porte, finestre e ante con vetri, occorre separare la lastra di vetro di conferirla imballata con carta o cartone, in modo da non essere pericolosa per l'operatore.

Per ogni prenotazione possono essere esposti un massimo di tre pezzi grandi (come divani, poltrone, tavolo, frigorifero), oppure 5 pezzi piccoli (come sedie, scatole, aspira polveri, televisori, biciclette). Per i piccoli materiali (pentolame, scarpe non recuperabili, piccoli elettrodomestici), è consigliato conferirli in sacchi o scatole (sempre manovrabili da un operatore) in modo da contare come singolo collo.

Il Comune di Sala Biellese ricorda che le le vernici e gli oli devono essere conferiti presso gli ecocentri biellesi, come quello di Mongrando, dove, tutto l'anno, è attivo il servizio di conferimento dei rifiuti ingombranti.