Calcio, confermato alla Chiavazzese anche il capitano Licheri: “Qui è casa mia”

La Chiavazzese rende noto che Davide Licheri, difensore e capitano della prima squadra, è stato confermato ufficialmente anche per la stagione 2020/2021. “È un grande onore – spiega la società in una nota stampa - continuare l'avventura insieme Davide visto il forte legame creatosi nella sua lunga militanza in blu-cremisi, senza dimenticare la grande responsabilità che ogni capitano ha nei confronti della squadra”.

Davide è un terzino destro, all'occorrenza difensore centrale. Grazie alla sua duttilità, forza fisica e personalità risulta essere sempre una pedina fondamentale a disposizione di mister Pertel. Grande esempio dentro e fuori dal campo; simbolo della Chiavazzese e “maestro” per i più giovani. Le parole di Davide Licheri: “Sono felicissimo ed onorato di far ancora parte di questo importante progetto. Sono a Chiavazza da tanti anni ormai, ed è come se fosse casa mia qui. Parlando con il DS Acquadro mi è piaciuto il suo discorso perché si intuisce fin da subito che è una persona con le idee chiare e uno di grande esperienza. Spero che la squadra rimanga quella dello scorso anno perché si è creato un gruppo fantastico, sia con i miei compagni che con lo Staff tecnico e dirigenziale. Non vedo l'ora di iniziare e lottare con la mia squadra su ogni campo per raggiungere altri grandi traguardi. Forza Chiavazza!”.