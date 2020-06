Mongrando esulta per il via libera dei centri estivi: 40 gli iscritti. Domani si presentano gli animatori

Mongrando esulta per la partenza anche quest’anno del centro estivo. A comunicarlo la Parrocchia con il Comune di Mongrando: "Abbiamo avuto non poche difficoltà a gestire l'iniziativa, dovute all'emergenza Covid-19 - spiegano don Stefano Vaudano e l’assessore all’Istruzione Luisa Nasso - Il centro estivo inizierà a fine mese con orario pomeridiano, con il rispetto di tutte le norme igienico sanitari, così come tutte le altre norme imposte per evitare il contagio, con un’attenzione maggiora rispetto alle precedenti edizioni. Il coordinatore del centro estivo, Kenny Lupato, ha individuato uno staff di animatori, qualificati ed attenti alle esigenze dei giovani che usufruiranno del servizio. I ragazzi iscritti ad oggi sono 40. Siamo positivi e fiduciosi nella buona riuscita”. La presentazione dello staff animatori e delle attività si svolgerà domani, 22 giugno, alle 20.30 al salone della biblioteca di Mongrando.