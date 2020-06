Gruppo CR Asti, al via test sierologici Covid-19 con il camper Salutissima: ecco quando sarà a Biella

Banca di Asti e Biver Banca, grazie alla collaborazione con Fondo Assistenza e Benessere - Società di Mutuo Soccorso – FAB SMS - offrono ai propri clienti la possibilità di sottoporsi ai test sierologici per la ricerca degli anticorpi Covid-19. Il camper Salutissima, da fine giugno e per tutto il mese di luglio, si sposterà nelle aree dove sono presenti le banche del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti. Per sottoporsi al test è necessario prenotarsi presso la filiale che ospiterà il camper. A Biella sarà di scena il 3 luglio, in via Gramsci, 16.

Il test consiste in un prelievo di sangue venoso effettuato a bordo del camper da personale sanitario e non è richiesto il digiuno preventivo. L’esame rileva la presenza degli anticorpi e fornisce la storia dell’infezione Covid-19. Non consente tuttavia di esprimere un giudizio sulla persistenza del virus o meno nell’organismo. L’esito del test verrà inviato direttamente all’assistito via e-mail o raccomandata, accompagnato da una relazione redatta dall’infettivologo e, in caso di positività, da una lettera per il medico curante.

“Grazie alla collaborazione con FAB SMS siamo in grado di offrire ai nostri clienti supporti concreti – dichiara Claudio Cerrato, responsabile Marketing Privati del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti - oltre al plafond di 100 mila euro stanziato da FAB SMS per supportare gli assistiti che hanno contratto il virus Covid-19, abbiamo previsto particolari tutele e agevolazioni per chi sottoscrive un Programma Benessere Salutissima entro il mese di giugno”. Per i clienti di Banca di Asti e di Biver Banca che hanno sottoscritto un Programma Benessere Salutissima che prevede il rimborso dei Ticket Sanitari, il costo per la prestazione verrà scalato dal plafond ticket - se ancora disponibile - e non dovranno pagare nulla. Per tutti gli altri sono previste agevolazioni. Maggiori informazioni su www.salutissima.it e nelle filiali interessate dall’iniziativa.

Salutissima è l’offerta salute del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti: la sottoscrizione di un Programma Benessere consente, con il versamento di un’unica quota per tutto il nucleo famigliare, di integrare la copertura del Servizio Sanitario Nazionale e ottenere prestazioni mediche in regime privatistico per scegliere liberamente dove e da chi farsi curare, senza lunghe attese.