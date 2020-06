Cossato, la TARI 2020 all'ordine del giorno del Consiglio Comunale

Il presidente Mariano Zinno ha convocato per giovedì 25 giugno, alle 16:30 in videoconferenza, la prossima seduta del Consiglio Comunale di Cossato, indicando, come seconda convocazione, venerdì 26 giungo alle 17:30, sempre in modalità telematica.

In ambito istituzionale, l'ordine del giorno prevede le comunicazioni dello stesso presidente Zinno, quelle del sindaco Enrico Moggio, le interpellanze ed interrogazioni dei consiglieri.

Il Consiglio si occuperà anche della materia finanziaria con l'esame ed approvazione del rendiconto di gestione riferito all'esercizio 2019, la ratifica di due variazioni all'esercizio 2020 del bilancio dl previsione 2020-2022 deliberate dalla Giunta Comunale, e della tariffa puntuale corrispettiva e necessaria alla copertura del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per il 2020.