A Graglia torna Vita d’Artista, serate di cultura al chiaro di luna

Anche quest'anno, con le dovute cautele a causa del Covid-19, rivivrà Vita d'Artista che per tutte le sere di luglio offrirà, come potete vedere dalla locandina in allegato, incontri interessanti di cultura e intrattenimento a Graglia. È richiesta la prenotazione per poter programmare il numero dei partecipanti e quindi mantenere le distanze di sicurezza prescritte. La partecipazione è comunque, come sempre, gratuita.