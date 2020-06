Dal Nord Ovest - Tragedia sulle strade, perde la vita motociclista di 40 anni

Villanova è in lutto per la tragica morte di Marco Saccoman, 40 anni, che nella notte tra venerdì e sabato ha perso la vita sulla sua amata moto. Dalle prime ricostruzioni, sulla statale tra Villanova e Riva, presso Chieri, sembra che l'uomo abbia urtato con violenza l'auto che lo precedeva che avrebbe bruscamente frenato, pare, per il passaggio di un animale selvatico.

Le indiscrezioni non vengono confermate, al momento, dai Carabinieri di Chieri che proseguono le indagini. Saccoman e la sua famiglia risiedevano da tempo a Riva di Chieri, dopo aver vissuto a lungo a Villanova dove erano molto conosciuti.