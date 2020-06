Dal Nord Ovest - Finisce fuori strada e resta sospeso sopra il guard rail

Terribile incidente sulla Torino-Pinerolo, dove questa mattina all'alba un uomo è finito fuori strada poco prima dell'uscita per Piscina. Il 37enne di Luserna San Giovanni viaggiava a bordo della sua Toyota Land Cruiser in direzione di Pinerolo quando, per ragioni da accertare, è finito fuori strada con il mezzo.

La macchina è rimasta sospesa tra il guard rail e le protezioni laterali, mentre il conducente è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Fortunatamente non ha riportato ferite gravi ed è stato portato in codice giallo all'ospedale. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale, che sta cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto.