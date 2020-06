Sagliano Micca, ex maresciallo dei Carabinieri trovato senza vita in casa

Questa mattina, intorno alle 5.30, è stato ritrovato senza vita Luciano Calesini nella sua abitazione di Sagliano Micca. Aveva 91 anni. A dare l’allarme una vicina di casa. Sul posto i sanitari del 118, insieme ai Carabinieri, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, avvenuto per cause naturali. La salma è stata affidata ai familiari. L’uomo era un ex maresciallo dei Carabinieri, in congedo dal 1988. È stato negli anni ’90 anche consigliere e assessore del fu comune di Campiglia, prima della fusione.