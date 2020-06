Occhieppo Inferiore: Ennesimo incidente chiude un sabato nero sulle strade FOTO

Il sabato 20 giugno, già teatro di due gravi incidenti nel Biellese, si è chiuso in negativo con uno scontro tra due auto a Occhieppo Inferiore in via Martiri della Libertà poco prima che scoccasse la mezzanotte. Dai primi riscontri sembrerebbe che l'impatto, le cui cause sono al vaglio della Polizia Stradale che ha effettuato i rilievi, non abbia causato gravi danni agli occupanti delle due vetture condotti in ospedale, coscienti, per gli accertamenti necessari.

I Vigili del Fuoco accorsi sulla scena dell'incidente, hanno messo in sicurezza la zona, limitando la circolazione per il tempo necessario alle operazioni rituali che stabiliranno la dinamica e le responsabilità.