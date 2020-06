Ciclista finisce in ospedale per una buca nell’asfalto

È stata trasportata in ospedale la ciclista rimasta vittima di un incidente stradale avvenuto ieri, 20 giugno, nel territorio di Quaregna Cerreto. La 47enne stava percorrendo una via quando all’improvviso il pneumatico della sua bici si è incastrato in una buca lunga 2 metri e larga 5 centimetri cadendo rovinosamente a terra. A lanciare l’allarme il compagno.

Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, anche i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure del caso alla donna residente a Cossato. Quest’ultima è stata trasportata in ospedale per una sospetta frattura alla clavicola. Il personale della Provincia è stato avvertito per chiudere la buca e mettere in sicurezza la strada.