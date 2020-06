Carabinieri, controlli in Provincia: arresto per omicidio stradale e una denuncia per maltrattamenti

Proseguono i controlli serrati dei Carabinieri di Biella mirati alla prevenzione. Nel corso del fine settimana, i militari dell’Arma sono stati impegnati in città e provincia per effettuare controlli agli esercizi pubblici, alla circolazione stradale e a veicoli e persone sospette. Ma non solo. L’attività svolta ha portato all’arresto di un 40enne di Biella resosi responsabile di omicidio stradale, alla segnalazione alla Prefettura di un giovane valdostano trovato in possesso di sostanza stupefacente per uso personale e alla denuncia per maltrattamenti contro i familiari di un cittadino senegalese residente a Candelo. Da quanto si è appreso, quest’ultimo avrebbe percosso e minacciato la convivente durante un’accesa lite. Secondo i primi rilievi, la coppia sarebbe sul punto di separarsi.