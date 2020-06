Vinci una vacanza in Valsesia si presenta, Sgarbi: "Territorio ricco di storia, cultura e fede" FOTO e VIDEO

È stato presentato ieri, 20 giugno, al Teatro Civio di Varallo il concorso Vinci una vacanza in Valsesia. Testimonial d'eccezione dell'iniziativa il noto critico d'arte Vittorio Sgarbi, che Newsbiella ha intervistato per l'occasione: ""Il cuore e i sentimenti verso questa terra sono gli stessi che hanno mosso il sindaco Gianluca Buonanno a rilanciare il territorio attraverso di me e altri personaggi. Anni fa ero venuto qui a Varallo per vedere i capolavori di Gaudenzio e Tanzio da Varallo: la città era più povera e negli anni, con il sindaco Buonanno, abbiamo sistemato le strade e rilanciato il territorio. Il cuore certamente per chi sente e vive la meraviglia dei luoghi ma l'intelligenza, la cultura, la storia, la fede sono tutte cose che qui hanno il loro centro".

Sulla bellezza della Valsesia gli fa eco il sindaco di Borgosesia e onorevole Paolo Tiramani: "Questo progetto nasce dalla voglia di far parlare della Valsesia in tutta Italia. Si tratta di un'iniziativa che accomuna tutte le amministrazioni comunali locali, come segnale di unità territoriale oggi più forte che mai. Un'unità sulla quale lavoriamo da anni: è questa l'impronta che vogliamo dare a tutto il territorio".

Ad intervenire anche il sindaco di Varallo e presidente della provincia Eraldo Botta: "Questa idea di unione del territorio arriva da Borgosesia ma identifica la Valsesia. La nostra terra ha delle potenzialità altissime e per noi è un orgoglio presentare un progetto del genere".

Il concorso consiste nel vincere dei buoni da spendere sul suggestivo territorio valsesiano: il montepremi è di oltre 50mila euro, suddiviso in buoni da 500 euro.