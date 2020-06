"Guardando il mondo da un oblò...con la mascherina ancora un pò!", webinar con il consorzio Iris

Guardando il mondo da un oblò...con la mascherina ancora un pò! Questo il titolo del webinar gratuito dedicato a genitori, insegnanti, educatori. Tema centrale della live con la neuropsichiatra infantile e terapeuta della famiglia Cristiana Pessina infanzia e adolescenza tra una fase e l'altra di questa emergenza sanitaria. Il webinar si svolgerà lunedì 22 giugno alle 20.30.



"La pandemia da COVID 19 ci ha colto impreparati, è stata improvvisa, ha sconvolto le nostre abitudini e le nostre aspettative, ci ha messi a confronto con impotenza e vulnerabilità, ha provocato malattie e lutti complicati dalla distanza…E anche la ripresa, la fase 2, può essere complicata. Basta questa breve descrizione per farci capire come quella che stiamo vivendo sia una vera e propria situazione traumatica. Di fronte al trauma il nostro corpo si attiva per difenderci e per proteggerci. E’ importante capire cosa ci succede, è importante sapere che ciò che sentiamo e proviamo è normale: è questa situazione che normale non è. I bambini in tutto questo potrebbero risultare particolarmente coinvolti. Vedremo allora insieme cosa sia possibile fare per affrontare al meglio e superare questo momento complicato".

PER ACCEDERE AL WEBINAR OCCORRE SCARICARE L'APPLICAZIONE ZOOM E POI FARE CLICK SUL LINK SEGUENTE: https://us02web.zoom.us/j/86311344927