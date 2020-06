Carabinieri forestali, al via concorso per nomina di 11 Tenenti

È stato pubblicato il bando relativo al Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 11 Tenenti in servizio permanente nel ruolo Forestale dell'Arma dei Carabinieri. La scadenza è prefissata per la giornata del 20 luglio 2020.

Al concorso possono partecipare, i cittadini italiani che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, non abbiano superato il giorno di compimento del 40° anno di età, se appartenenti all’Arma dei Carabinieri ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri e del 34° anno di età, se Ufficiali in Ferma Prefissata che abbiano completato un anno di servizio e se Ufficiali Inferiori delle forze di completamento. Non rientrano in tale categoria gli Ufficiali di Complemento che sono stati richiamati, a mente dell’art. 1255 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per addestramento finalizzato.

Per ulteriori informazioni clicca qui.