Anffas Biella, addio alla raccolta dei tappi

“Grazie alla raccolta e allo smaltimento dei tappi in plastica siamo riusciti a realizzare importanti progetti per il nostro centro diurno. Con grande rammarico quindi dobbiamo dire che dal prossimo 15 luglio non potremo più accogliere le donazioni di tantissime persone che, negli anni, ci hanno voluto, anche in questo modo, aiutare e dimostrare il loro affetto per quello che facciamo”.

Con queste parole Maria Teresa Rizza, presidente dell’Anffas Biellese, spiega l’amarezza per la fine di un progetto che dura dal 2014 e che tanti risultati ha portato per il territorio e per l’associazione che ha sede a Gaglianico. “L’ultimo intervento importante realizzato grazie alla raccolta e vendita/smaltimento dei tappi è stata la piscina all’interno del nostro centro, lo scorso mese di dicembre - spiega ancora Rizza -. Negli anni passati abbiamo anche acquistato sedie a rotelle e contribuito a realizzare una sala multi-sensoriale. Merito di tante persone che, ogni giorno, ci portano piccole o grandi quantità di tappi di plastica come manifestazione di stima. In alcuni casi si tratta di quantità modestissime. Per noi però è il significato simbolico che conta. Ricordo una pensionata del Basso Biellese che, ogni giovedì mattina, quando noi partecipiamo con i prodotti della nostra cascina al mercato ambulante della zona, ci consegna un sacchetto con 25 tappi di plastica. Non uno di più non uno di meno. Un gesto che vale molto di più, ovviamente, di quanto noi possiamo poi realizzare economicamente dallo smaltimento di questa plastica speciale”.

A spiegare il perché della fine del progetto, Ivo Manavella, presidente della Cooperativa Integrazione Biellese: “In tutti questi anni abbiamo portato tonnellate di tappi in un’azienda di raccolta e di smaltimento di questa plastica dura e particolare, nel Biellese. Ora non è più possibile, quindi siamo costretti a portare i tanti sacchi raccolti fuori provincia. Vista la quantità di materiale che spostiamo, il trasferimento oltre i confini del nostro territorio ci costringe a spese che di fatto superano il ricavato della vendita del materiale. A malincuore, quindi, dobbiamo sospendere questo progetto il prossimo mese”. E ancora: “Ci spiace interrompere questa consuetudine con associazioni, famiglie e persone. Negli anni abbiamo avuto tante attestazioni di affetto, che non dimenticheremo di sicuro”.