Donato, la minoranza di Bongiovanni contro la giunta Duoccio: "Totale immobilismo"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Nel Comune di Donato non si muove foglia che il sindaco non voglia!

Alla faccia della Democrazia, ma la minoranza Progetti per Donato a nome del capogruppo Beatrice Bongiovanni non ci sta.

Si sperava con la fine del lockdown in tutta la nazione, che anche a Donato si potesse ripartire e dimenticare il lungo periodo di chiusura, ma invece IL NULLA!



BIBLIOTECA:

Non si riesce a far riaprire la biblioteca, infatti nonostante parecchi solleciti da parte della minoranza e dei fruitori, al presidente del Consiglio di Biblioteca, nonchè consigliera di maggioranza, resta chiusa, mentre con la mascherina e i guanti, tenendo poi i libri restituiti per il tempo necessario in "quarantena", come fanno in parecchie altre biblioteche comunali della provincia di Biella, potrebbe essere fruibile senza difficoltà.



CENTRO ESTIVO:

Le Linee Guida della Conferenza delle Regioni sono uscite il 9 Giugno scorso, ma il Centro Estivo non parte, nonostante le numerose telefonate intercorse tra i vari interessati e le esigenze della popolazione.

Pare che avessero già deciso così, senza neanche ascoltare quali erano le esigenze degli interessati.

Il servizio avrebbe aiutato quella parte dei cittadini che lavorando e avendo bimbi in età scolare, senza aiuto da parte di altri famigliari, potevano stare tranquilli affidandoli a persone che da decenni gestivano il centro estivo a Donato e, con il dovuto rispetto delle regole sanitarie, anche quest'anno si poteva svolgere in totale sicurezza.

Ricordiamoci che i bambini sono stati i grandi penalizzati durante tutta l'emergenza del Covid19 e il centro estivo era l'unico modo per riappropriarsi della loro fanciullezza insieme ai coetanei.



EVENTI

Laboratorio Rose, Disegni e molto altro nei vegetali :

Proprio per coinvolgere i bambini e i ragazzi, l'associazione Culturale Rina Valé, nel totale rispetto delle regole sanitarie (termoscanner all'entrata, distanziamento, mascherine, stesso tavolo solo per i fratelli con i genitori o nonni), aveva organizzato a Donato questo laboratorio creativo, stimolante e interattivo, per salutare la rinascita alla vita e dire addio alla paura, al troppo stare a casa, coinvolgendo i bambini e i ragazzi in età dai 4 ai 13 anni, ma il sindaco ha negato l'autorizzazione a svolgerlo sia all'aperto che nel sottoportico del Municipio in caso di pioggia, a causa dell'emergenza sanitaria e nonostante fossero già uscite le Linee Guida della Conferenza delle Regioni dove risultava chiaro cosa fare per le attività ricreative...ma è andata bene ugualmente, perchè i 23 partecipanti sono stati accolti dal Sindaco di Andrate nel salone pluriuso, Tutti con mascherina eccetto i bimbi al di sotto dei 4 anni, divertendosi e sfogandosi con frutta e verdura che sono stati trasformati in stampi colorati e hanno permesso la realizzazione di vere e proprie creazioni artistiche ampiamente documentate.



E' stato un piacere vedere come si sono adattati facilmente alle regole quando desideravano sostituire il tampone in loro possesso con quello di colore diverso, era un continuo via vai a farsi disinfettare il tampone che consegnavano e ritirare quello già sanificato. Ci si chiede se gli altri eventi pensati e programmati per dare vita a Donato saranno autorizzati o se verranno stoppati per fare altro danno ai donatesi, nel senso che non possono avere le stesse opportunità di arricchimento personale che offrono altri comuni che organizzano eventi o altre piccole manifestazioni senza assembramento. Se nei piccoli comuni non ci si da da fare, la gente scappa.



STRADA PIAN BRES:

Il sindaco Desiree Duoccio non vuole ascoltare gli utilizzatori della strada compresi quelli che affittano gli alpeggi, rifiuta la tavola rotonda, arroccandosi dietro l'operato approvato dalla Regione, ma il confronto è doveroso perchè il primo cittadino deve farsi carico dei problemi per cercare di risolverli e non crearne altri.



La consigliera di minoranza Beatrice Bongiovanni che ha come "modus operandi" l'interesse dei cittadini e il loro benessere, è collaborativa perchè si è sempre messa a disposizione gratuitamente dell'Amministrazione per risolvere problematiche varie, peraltro senza mai essere coinvolta o interpellata dalla maggioranza nonostante le competenze specifiche,(sono loro che non vogliono la collaborazione!) cerca di dare uno scossone alla maggioranza totalmente immobile anche su aspetti di cui il sindaco dovrebbe preoccuparsi, come la percorrenza in sicurezza della strada Tracciolino - Pian Bres, vandalizzata due volte dopo pochissimo tempo dal suo rifacimento, a causa di lavori che invece di migliorarla l'hanno peggiorata sotto vari aspetti (uso di materiale riciclato che, seppur certificato, ha pezzatura troppo grossa, tagliacque eccessivamente sporgenti dal piano stradale, geotessuto che, se proprio doveva essere posato nelle cunette laterali, andava adeguatamente fissato, guadi trasversali eccessivamente profondi, strato di finitura che in parecchi punti sta già sparendo dopo le prime piogge, ...) .

Considerando poi i costi che l'amministrazione ha sostenuto e dovrà sostenere, l'obbligo del controllo della minoranza è doveroso.



Concludendo, tutto fermo a Donato nonostante tanti cittadini abbiano voglia di fare, attivarsi, riprendere a vivere e rendere vivace e attrattivo un piccolo comune dove, invece, chi l'amministra seppur inamovibile, ha comportamenti completamente statici, inerti e stagnanti. Mi chiedo perchè nessuno della maggioranza riesca a far sentire la propria voce. Mi spiacerebbe fosse prevaricato o essere considerato un burattino! Il dubbio a me sorge se neanche un assessore interviene per sbloccare qualche situazione. Il metodo dell'immobilismo perenne adottato a Donato è una pratica consolidata dall'amministrazione attuale per mantenere "lo status quo" e bloccare ogni tentativo di progresso ed evoluzione in tutti i campi... per esempio chiudendo anche la montagna ai turisti, infatti hanno messo una sbarra".