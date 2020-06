Quaregna Cerreto, progetti in arrivo per il post lockdown

Il comune di Quaregna Cerreto ha subito lo stesso fato, vedendo posposte alcune iniziative decise fra i vari componenti della sua giunta anche dal sindaco Katia Giordani, che è intervenuta a proposito: “Abbiamo richiesto un contributo alla regione perché intendiamo fare investimenti per i marciapiedi assenti in via Leonardo da Vinci e vogliamo, inoltre, sistemare la segnaletica stradale e la sicurezza in generale della provinciale numero 300”. Investimenti importanti vogliono anche essere fatti sull’edilizia scolastica, come dimostrata l’accreditamento per il bando del ministero dell’istruzione ricevuto dal comune di Quaregna Cerreto. “Non appena il bando sarà pubblicato - ha dichiarato il primo cittadino - invieremo il nostro progetto per vincerlo”.