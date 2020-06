Quaregna Cerreto, misure per i giovani: In arrivo due nuovi parchi giochi

Il Covid-19 è stato, nonostante tutti i danni provocati, una forza capace di farci riflettere sulle nostre vite. Le relazioni interpersonali, l’aria aperta e la possibilità di recarsi normalmente al lavoro e a fare la spesa sono state, dopo il periodo di lockdown, infuse di un valore maggiore rispetto a quello che gli veniva attributo prima. La fase uno, inoltre, è stata particolarmente dura con i più giovani, pieni di vita e desiderosi di poter passare del tempo con i propri coetanei, senza dover pensare ad un problema troppo complicato per loro come quello di una pandemia.

Il primo dei due parchi giochi verrà costruito in piazza Lucio Dalla, nella frazione di Quaregna. “La nostra proposta - ha dichiarato il primo cittadino - è diretta sia ai giovanissimi e sia, invece, a chi si avvicina all’età adulta. Il parco di Quaregna sarà diretto ai più piccoli e avrà anche delle attrazioni che permetteranno di divertirsi anche ai bambini sfortunati che combattono con delle disabilità. Il secondo parco - continua Katia Giordani - sarà diretto più ai teenager in quanto presenterà delle attrezzature per il fitness. Sorgerà in piazza Vitale Rosazza, nella frazione di Cerreto”.