Prenotazioni ASL BI: Visite disponibili tramite CUP

Riprendono in modo graduale presso l’Asl di Biella le prenotazioni tramite Cup per le visite programmabili e differibili. Si tratta di quelle prestazioni che devono essere erogate entro 180 giorni o entro 60 giorni; continuano ad essere garantite e hanno comunque priorità le visite urgenti e brevi. In parallelo è in corso già da alcuni giorni la riprogrammazione di tutte le visite sospese a causa del Covid: sono circa 4000 le prenotazioni per le quali è stato nuovamente fissato l’appuntamento.

Tutti gli utenti che avevano una prenotazione presso il poliambulatorio di Cossato sono stati richiamati. Inoltre è stato sottoscritto un accordo con la clinica Vialarda con il quale verranno assicurate circa 4000 prestazioni, con una prevalenza per gli esami radiologici.

In questi giorni abbiamo riscontrato un elevato numero di chiamate al centralino dell’ospedale per avere informazioni sulle prenotazioni o le visite da ridefinire. Ribadiamo che i pazienti saranno ricontattati dagli uffici Asl per gli appuntamenti sospesi; le nuove prenotazioni per visite ed esami non urgenti - per evitare assembramenti - saranno rese disponibili con gradualità. Ciò può comportare una maggiore attesa.

Come Azienda siamo impegnati per incrementare il numero di visite disponibili nelle agende di prenotazione e aumentare l’offerta. Ricordiamo che è attivo un numero aziendale 01515154707 - che risponde al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17,30 - per eventuali problemi di prenotazione.