Dal Nord Ovest - Gravissimo incidente: motoclista in codice rosso

Gravissimo incidente, nel pomeriggio di venerdì a Bianzè, all'altezza del cavalcaferrovia che porta in direzione Cigliano. Ancora incerta la dinamica del sinistro che ha coinvolto un motocilista, letteralmente volato fuori strada e ritrovato riverso in un campo nei pressi della ferrovia in condizioni assai gravi.

L'allarme è scattato intorno alle 17,30: per i soccorsi sono intervenuti una squadra del distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco di Livorno Ferraris e il personale del 118 di Santhià: dopo aver soccorso il ferito, un uomo di 66 anni apparso subito in condizioni critiche, è stato allertato l'elisoccorso. Il personale medico, ha stabilizzato il motociclista e lo ha trasportato d'urgenza al Cto di Torino, dov'è stato ricoverato in codice rosso. La ricostruzione dell'incidente è in corso da parte dei carabinieri delle stazioni di Cigliano e Bianzé.