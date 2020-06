Tragico incidente in via Gramsci Sandigliano, intorno alle 10 di questa mattina, 20 giugno. Per cause ancora da accertare, un uomo di circa 60 anni è stato investito da una Mercedes. L'uomo, finito sul parabrezza dell'auto, è deceduto sul colpo. Al momento non sono note le condizioni del conducente dell'auto. Ad occuparsi di rilievi e viabilità i Carabinieri.