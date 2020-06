Giornata di incidenti sulle strade biellesi. Intorno alle 10 di questa mattina, 20 giugno, una moto e un'auto si sono scontrate per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Locale intervenuta sul posto. Il sinistro è avvenuto a Graglia, in frazione Merletto. L'uomo a bordo della due ruote è stato trasportato in ospedale dal 118 per accertamenti, ma dai primi riscontri pare che le ferite riportate siano lievi.