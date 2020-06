Rifiuti di nuovo a fuoco in Regione Croce a Chiavazza, indagini in corso

Nuovo incendio di rifiuti in strada regione Croce a Chiavazza. A spegnere le fiamme ci hanno pensato i Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto insieme alla Polizia Locale nella serata di ieri, 19 giugno. Un simile episodio era già accaduto circa un anno fa, ad agosto 2019, quando ignoti avevano dato fuoco a una discarica abusiva nella stessa zona.

Gli uomini del 115, hanno poi messo in sicurezza la zona, stanno ora eseguendo i controlli di loro competenza mentre gli agenti della Polizia Locale, dopo aver cercato testimoni senza successo, utilizzeranno le eventuali prove raccolte dai Vigili del Fuoco per risalire ai responsabili. La Polizia Locale, inoltre, pattuglierà la zona, impiegando per quanto possibile le proprie forze per tutelare l'ambiente ed evitare ulteriori episodi di inciviltà.