Politica biellese in lutto per Franco Nosengo, il ricordo dell'amico Wilmer Ronzani

"Con la morte di Franco Nosengo ho perso un amico e un compagno carissimo con cui ho condiviso non solo un lungo tratto di impegno politico nel partito e nelle istituzioni, ma anche una parte della mia vita privata. In questi ultimi, oltre che con lui, con Lucilla, che io ho unito in matrimonio. Il mio rapporto con Lui è stato quindi non solo politico ma personale e umano". Con queste parole Wilmer Ronzani ricorda Franco Nosengo, architetto di origini bergamasche che si è distinto nel mondo della politica biellese e non solo.

"Il primo contatto di Franco Nosengo con il Biellese - scrive Ronzani - avviene durante la Guerra di Liberazione a cui partecipa con il nome di battaglia di "Cino". E attraverso la sua partecipazione alla Resistenza nelle formazioni partigiane biellesi che egli, proveniente da Bergamo e figlio di un anarchico, costruisce un legame politico, umano e sentimentale con donne e uomini con cui avrebbe negli anni successivi condiviso una lunga esperienza politica all'interno del gruppo dirigente del Pci biellese".

A metà degli anni '70, Nosengo partecipa a questa fase della vita politica biellese e regionale da protagonista. "In Regione - spiega Ronzani - viene presentata, discussa e approvata la prima legge urbanistica e vengono istituti i Comprensori. In Parlamento, in seguito all'avvio della esperienza della solidarietà nazionale, vengono approvati il piano decennale sulla casa e la legge sull'equo canone. Nosengo prende parte a quelle discussioni facendo valere sia la sua indiscussa e riconosciuta competenza che la sua autorevolezza politica".

Come ricorda l'amico, nelle elezioni amministrative del giugno 1980 Franco Nosengo viene eletto consigliere comunale di Biella, occupandosi di politica urbanistica. "Più di una volta è successo che terminato il Consiglio Comunale io e Franco facessimo le ore piccole continuando la discussione attorno un buon bicchiere di vino. Di Franco mi hanno sempre colpito lo spessore culturale, la vastità delle sue conoscenze, il suo amore per l'arte, la curiosità intellettuale verso tutto ciò che di nuovo si manifestava nella società e, in particolare, nell'universo dei giovani, la sua pignoleria nel descrivere le situazioni, ma anche il suo modo di porsi " alla pari" nei confronti degli altri senza nessuna forma di supponenza, nella consapevolezza che dalle discussioni vi fosse sempre qualcosa da imparare e che anche nelle posizioni che non si condividevano vi fosse un nucleo di verità".