In auto con guanti, torcia e un arsenale di oggetti pericolosi: scatta la denuncia

Un troncarami ad incudine, un cutter con rispettive lame di ricambio, due chiavi francesi di diverse misure, una torcia, due paia di guanti, una chiave inglese, una sega ad arco per metallo con lame di metallo. Questo è quanto gli agenti della Questura di Biella hanno rinvenuto durante la perquisizione di un'auto intorno alle 12 di ieri, 19 giugno.

La vettura in questione era una Fiat Bravo, che in quel momento stava transitando da via Carso, con a bordo quattro persone, tutte straniere e tutte residenti fuori provincia. Non avendo saputo giustificare la loro presenza nel Biellese, i poliziotti hanno deciso di approfondire i controlli.

Oltre all'arsenale di oggetti pericolosi, gli agenti della Volante hanno rinvenuto un coltello multiuso da 20 centimetri nella tasca dei pantaloni di uno dei quattro soggetti. Quest'ultimo, insieme al proprietario dell'auto, ha rimediato una denuncia per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. La perquisizione sugli altri due, invece, ha dato esito negativo.