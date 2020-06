Incidente all'Oasi Zegna, motociclista 20enne elitrasportato a Novara in codice rosso FOTO

Aggiornamento delle ore 10

Il motociclista, un 20enne, ha riportato gravi ferite ed è stato elitrasportato all'ospedale di Novara in codice rosso.

Ore 9

Non sono ancora chiare le cause dell'incidente avvenuto intorno alle 8 di questa mattina, 20 giugno, all'altezza della Conca dei Rododendri all'Oasi Zegna. A rimanere coinvolti nello scontro una moto e un camion della nettezza urbana. Dai primi riscontri, il centauro sarebbe stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso ma le sue condizioni, al momento, non sono note. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia e i Carabinieri. Seguiranno eventuali aggiornamenti.