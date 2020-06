Biella contro il 5G, Pizzi: "Vogliamo diventare la prima provincia stop 5G d'Italia"

Poco meno di una cinquantina di persone si è radunata nel tardo pomeriggio di oggi, 20 giugno, nella piazzetta di fronte alla Fons Vitae di Biella per dire no alla tecnologia 5G. Ad intervenire Sarah Fagnola, che ha espresso i suoi dubbi sulla tecnologia del 5G, accompagnati da alcune nozioni nell'ambito del benessere e della salute. Al termine degli interventi i presenti si sono riuniti in una lezione di yoga all'aperto, condotta dalla relatrice. Presente anche il sindaco di Quaregna Katia Giordani.

Anche il portavoce di Europa Verde Piemonte, Alessandro Pizzi, è intervenuto sull'argomento: "Ci siamo riuniti qui come gruppo biellese per dire stop al 5G fino a quando non si hanno dati concreti sugli effetti che queste tecnologie hanno sulla salute. Non vogliamo che sul territorio spuntino antenne come alberi e che i cittadini, ignari di queste costruzioni, si ritrovino vicino casa antenne di cui non hanno necessità. A tal proposito abbiamo preparato delle ordinanze per i 79 comuni biellesi e vogliamo diventare la prima provincia stop 5G d'Italia".