Lavori alla segnaletica sulle provinciali del Biellese Orientale

Prenderanno il via lunedì 22 giugno i lavori di segnaletica orizzontale e verticale lungo le strade provinciali del Biellese Orientale, con restringimento della carreggiata e senso unico alternato sui tratti interessati fino al prossimo 9 luglio, compresi i giorni festivi, nella fascia oraria lavorativa 7-18.

In particolare l'intervento riguarderà l'intera tratta della Superstrada; il raccordo con la stessa a Biella, dalla rotatoria di via Candelo alla fine del raccordo su via Milano; a Lessona, la 223 Crocemosso-Lessona, dalla rotatoria sulla SP 227 al Km 8+300, fino alla SP 142; l'intera tratta della 219 Lessona-Ponte Guelpa nei comuni di Lessona e Cossato; a Masserano, l'intera tratta della 228/A Raccordo di Masserano, e la 230/A Crosa-Masserano; l'intera tratta della 233 Masserano-Brusnengo nei comuni di Masserano e Brusnengo; la 234 Pray-Brusnengo, dal Km 11+300 alla SP 142, nei comuni di Curino e Brusnengo; a Brusnengo, l'intera tratta della 240 Brusnengo-Curavecchia; l'intera tratta della 307 Candelo-Mottalciata che attraversa i territori di Candelo, Cossato e Mottalciata; l'intera tratta della 316 Raccordo Buronzo, nei comuni di Brusnengo e Masserano.