Enaip organizza corsi online di aggiornamento per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Investire in sicurezza significa migliorare il modo di lavorare: analizzare correttamente e prevenire eventuali rischi, a tutti i livelli, permette di aumentare il benessere all’interno di ogni tipologia di azienda. Responsabili della sicurezza e lavoratori, se formati e informati correttamente, saranno in grado, infatti, di prevenire infortuni e situazioni di rischio, attuando comportamenti consapevoli. Per questo motivo la formazione in questo settore è un’azione importante, soprattutto in questo periodo in cui tutti sono chiamati ad affrontare l’emergenza sanitaria.

EnAIP Piemonte organizza due CORSI per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, in cui ci sono ancora pochi posti a disposizione:

AGGIORNAMENTO PER RLS - 4 ore- per aziende con meno di 50 dipendenti Iscrizioni on line: https://bit.ly/37Rg3cd

AGGIORNAMENTO PER RLS - 8 ore- per aziende con più di 50 dipendenti Iscrizioni on line: https://bit.ly/2zO4E04

La formazione avverrà online: le lezioni si terranno a distanza e per assistervi sarà sufficiente disporre di un pc o tablet munito di telecamera e di una connessione Internet. I corsi rilasciano un Attestato di Frequenza. Per conoscere tutti gli altri corsi di Enaip Piemonte: www.enaip.piemonte.it