Podismo in virtual race: a luglio ci sarà il Biella Classics Challenge

Quattro percorsi (per ora), da fare in solitaria o in gruppo rispettando tutte le norme di distanziamento ed evitando assembramenti, in un mese di tempo: è questa l’idea base del Biella Classics Challenge, un circuito di “virtual race” nato dall’idea di alcuni appassionati biellesi e divenuta realtà grazie alla voglia di creare qualcosa di bello di quattro società biellesi.Promotore è Fabio Peruzzo dello Splendor Cossato che ha subito trovato in Alberto Cappio del Gaglianico 74, Claudio Piana del Gac Pettinengo e Paolo Vialardi della Pietro Micca Biella Running delle valide “spalle”.

Ma non solo, perché anche altre società hanno poi dato adesione al progetto per promuoverlo (Bugella Sport e Run To Feel Better) mentre La Vetta Running potrebbe entrare nel pool organizzativo a breve inserendo un proprio evento, sempre "virtual" su strada.Le gare attualmente confermate sono la “Biella-Santuario di Graglia”, la “Biella-Santuario di Oropa”, la “CorriCossato” e il “Circuito Valeria Roffino” inaugurato pochi anni a Occhieppo Inferiore. Il mese è quello di luglio, quindi dal 1° al 31.Si legge sulla pagina Facebook ufficiale «Sappiamo che ti stavi allenando duramente. Eri pronto per la gara, per scattare e sgomitare alla partenza. La sfida con amici e compagni era lanciata. Chi avrebbe fatto meglio questa volta nelle storiche gare biellesi? Poi... la pandemia ha rovinato i tuoi piani per il 2020.

Ma niente paura, 𝗜 𝘁𝘂𝗼𝗶 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗼𝗿𝘀𝗶 𝗽𝗿𝗲𝗳𝗲𝗿𝗶𝘁𝗶 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗹𝗶̀ 𝗮𝗱 𝗮𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗮𝗿𝘁𝗶. 𝗔𝗹𝗹𝗼𝗿𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗵𝗲́ 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗳𝗿𝘂𝘁𝘁𝗮𝗿𝗹𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘃𝗶𝗿𝘁𝘂𝗮𝗹𝗲? E’ importante tenere unita la comunità e per far sentire forte la nostra voce: Biella c'è e corre».Non ci sono costi di iscrizione, non ci sono premi e trattandosi di evento virtuale non rientrerà nell’albo d’oro, ma verrà comunque stilata una classifica tra tutti i partecipanti che possono scegliere uno o più eventi, o anche tutti e quattro.Ulteriori informazioni sulla pagina facebook 𝗕𝗶𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝗰𝘀 𝗰𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲 e sul blog all’indirizzo https://biellaclassics.wixsite.com/home