Claudio Canatone organizza una corsa virtuale su 4 distanze: si parte il 26 giugno

E’ tempo di corse virtuali e Claudio Canatone, un organizzatore biellesi, ha pensato di proporne una adatta a tutte le tipologie di podisti. L’evento si chiama “Corri dove vuoi e con chi vuoi” è ad iscrizione gratuita, e avrà la durata di 16 giorni dal 26 giugno al 12 luglio: in questo periodo i partecipanti potranno cimentarsi sulle distanze di 5, 12, 18 e 25 chilometri correndo in piena autonomia nel luogo che desiderano.

Per entrare in classifica e affinché il risultato sia omologato dovrà essere inviato agli organizzatori un riscontro fotografando lo schermo del gps/telefono/smartwatch, segnalando nome, cognome, società di appartenenza, recapito telefonico o mail in modo da essere avvisati in caso si rientri nei premi. L’organizzazione ha stabilito un tempo di riferimento per ogni chilometraggio: vincerà chi si avvicinerà di più (classifica unica maschile/femminile) e verranno premiati oltre al primo, anche il 6° e il 13° classificato.

Contestualmente verrà stilata anche una classifica dei migliori: verranno premiati i primi tre uomini e donne più veloci di ognuna delle distanze. I premi sono cumulabili e sono offerti dallo Csain, Centro Sportivo Aziendale e Industriale di Biella: non verranno spediti ma saranno consegnati durante una cerimonia di premiazione che verrà fissata non appena decadranno le limitazioni riguardanti il divieto di assembramento.Altre informazioni contattando Claudio Canatone al numero 366.4159654 o via mail all’indirizzo athletic@teletu.it.