Calcio, c'è Giglio per l'attacco della Chiavazzese: “Voglia di scendere in campo dopo lungo stop”

Ancora conferme alla Chiavazzese: Giglio guiderà l'attacco anche nella stagione 2020/21. A dare l'annuncio la società biellese in una nota stampa. Dopo una stagione trascorsa ai box per via di un grave infortunio al ginocchio rimediato sfortunatamente ad inizio stagione scorsa, il fantasista classe '96 ha perfettamente recuperato ed è impaziente di tornare in campo agli ordini di mister Pertel. Le sue doti sono indiscutibili: corsa, tecnica, intelligenza e forza fisica. Un giocatore completo che ha sempre trascinato la Chiavazzese al successo a suon di giocate e gol. Ora per lui è giunto il momento di tornare nuovamente in campo e dimostrare, ancora una volta, il suo immenso valore e noi non vediamo l'ora di vederlo all'opera con la sua grande determinazione e grinta.

Queste le parole di Michael Antonio Giglio: “Sono stato confermato dalla società nonostante sia fermo ormai da un anno ed io ho subito accettato senza alcun dubbio perché la Chiavazzese è casa mia e posso dire pubblicamente che potrei giocare anche senza maglietta perché io questi colori li ho cuciti sulla pelle! Ho gran fiducia nel mister, con lui si è creato un bellissimo rapporto e, allo stesso tempo, ho tanta stima e fiducia in tutti coloro che ogni giorno, da dietro le quinte, "si fanno in due" per questa magnifica società. Non ci sono dubbi su quale sia l'obiettivo mio e di tutta la Chiavazzese: se sarà Prima Categoria puntiamo alla vittoria del campionato mentre, se sarà Promozione, cercheremo di disputare un ottimo campionato e non di giocare solo per non retrocedere; sono più che convinto che anche la prossima stagione ci toglieremo grosse soddisfazioni. Infine spero che la maggior parte dei miei compagni di squadra continui questa avventura con me perché qui si è creato un gran bel gruppo formato da grandi Uomini e, solo con persone così, si può scendere in campo senza aver paura di nessuno. Spero vivamente, inoltre, di togliermi anche delle soddisfazioni personali. Questo lungo stop mi ha solo fatto venire la voglia di scendere in campo più forte e più carico che mai!".