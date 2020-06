Distanziamento, percorsi prestabiliti e sicurezza: L'Alba Marina pronta alla riapertura

Anche il centro sportivo Alba Marina di Valdengo è pronto alla riapertura per la nuova stagione. "Le misure di sicurezza sono quelle imposte dalla legge - spiega il gestore del centro, Marco Mellano - le stesse già in atto per le altre piscine: distanziamento tra i lettini, gli ombrelloni e le persone, percorsi prestabiliti per il bar, gli spogliatoi e le piscine. Novità di questa stagione sarà l'utilizzo obbligatorio della cuffia, valido solo per quest'anno".