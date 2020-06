Cavaglià, a fine giugno la segnaletica orizzontale sulla provinciale per Alice Castello

A seguito della discussione nel Consiglio Comunale del 27 maggio, l'Amministrazione di Cavaglià ha accolto la mozione presentata da "Uniti per Cavaglià, con cui la minoranza sollecitava l'intervento alla segnaletica orizzontale sul tratto della strada provinciale per Alice Castello che attraversa il paese: "In alcuni punti di questo tratto -spiega il sindaco Mosé Brizi - manca da tempo la segnaletica orizzontale. Ho parlato con l'ingegnere Coda della Provincia: l'intervento è in programma per fine giugno, inizio luglio".

Il Consiglio Comunale del 27 maggio ha inoltre approvato la convenzione per il rinnovo del servizio intercomunale con la Protezione Civile di Biella per gli anni 2020/2024, ed una modifica al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale. "Abbiamo introdotto una norma che disciplina il colonnato del cimitero, l'edificio dove ci sono le tombe coperte. - precisa il primo cittadino - Il colonnato è in parte di proprietà del Comune e in parte dei privati: questa nuova norma stabilisce la ripartizione delle spese tra noi ed i privati in caso di lavori, come il rifacimento del tetto che è in programma".

In merito ai cimiteri presenti in paese, è stato stato elettrificato con un pistone di apertura il cancello di quello vecchio: intevento che, a breve, interesserà anche il cimitero nuovo. "Con questo sistema, - dichiara il sindaco - i cimiteri aprono alle 8 e chiudono alle 18. Qualora qualcuno rimanesse all'interno oltre le 18, il cancello potrà essere aperto, azionando un pulsante rosso posto alla sinistra del cancello stesso, segnalato con un apposito cartello".

Nonostante l'emergenza coronavirus abbia fermato l'attività delle società sportive del paese, l'Amministrazione continua la manutenzione degli impianti sportivi: la scorsa settimana, nella palestra di Via Pella, sono state rifatte le protezioni in schiuma dei pali di sostegno della rete da pallavolo per la sicurezza degli atleti.