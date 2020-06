Scuola, Ministero: prossima settimana si chiudono Linee Guida con Regioni

Per la riapertura delle scuole a settembre il Ministero dell'Istruzione ha continuato a raccogliere, anche in questi giorni, le proposte di tutte le parti coinvolte e ha chiesto alle Regioni e agli Enti Locali un incontro da tenersi la prossima settimana per chiudere le Linee guida. Con la volontà di dare modo ai tavoli regionali, che si stanno già costituendo, di iniziare subito a lavorare insieme alle scuole.

Per quanto riguarda l’inizio ufficiale dell’anno scolastico, come noto, il Ministero ha già avanzato la proposta del 14 settembre. Si ricorda anche che dal primo settembre le scuole riapriranno per accogliere gli studenti che hanno necessità di recupero degli apprendimenti.