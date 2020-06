Pernigotti salva. Furia (PD): "Grazie ai lavoratori e agli imprenditori che hanno a cuore il loro territorio"

Nota stampa del segretario regionale Pd, Paolo Furia. "Il mantenimento dello stabilimento della Pernigotti a Novi Ligure è una straordinaria vittoria dei lavoratori che dall’autunno del 2018 hanno lottato per salvaguardare il loro lavoro e un marchio storico del territorio: sarebbe stato impossibile immaginare Novi senza la Pernigotti dopo oltre 150 anni di storia comune.

'Noi siamo la Pernigotti' è stato lo slogan scandito dalle operaie e dagli operai nelle manifestazioni, a quel grido si è associata una città intera. Come PD abbiamo cercato di fare la nostra parte accompagnando quelle lotte. Oggi siamo felici di questo risultato, che è dei lavoratori: è la dimostrazione che quando una vertenza diventa rivendicazione di una comunità tutti sono più forti.

Siamo certi, inoltre, che darà ancora più spinta alle altre vertenze del territorio. Il Piemonte viveva una situazione difficile già prima del Covid-19 e non ci sfugge che il quadro rischia semmai di peggiorare ancora. Occorre battersi dunque per difendere il lavoro da gestioni irresponsabili e rapaci e valorizzare quegli imprenditori che dimostrano, con i loro investimenti, amore e dedizione per il territorio".