Ok del Senato, via libera all'election day

Via libera definitivo nell'Aula del Senato al decreto legge elezioni. La fiducia posta dal governo è stata approvata con 158 voti favorevoli. L'opposizione, come era già accaduto ieri nel voto poi annullato per mancanza di numero legale, non era presente in Aula.

Oggi era l'ultimo giorno utile per convertire il decreto, pena la decadenza.Le prossime elezioni amministrative e regionali e il referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari si svolgeranno quindi in un'unica tornata, probabilmente domenica 20 e lunedì 21 Settembre.