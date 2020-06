Innovazione tecnologica, il segretario generale della CCIAA, Masera replica all'assessore Gaggino

Gentile Direttore, ho letto con interesse le comunicazioni di ieri dell’Assessore all’Innovazione tecnologica del Comune di Biella sugli importanti investimenti e progetti che l’ente che amministra ha in programma per il futuro.

Dirigo un ente, la Camera di commercio, che da sempre investe sulla digitalizzazione dei processi e dei servizi e sono perfettamente d’accordo sulla necessità, ulteriormente dimostrata da questo periodo di emergenza sanitaria, di erogare i medesimi per quanto possibile su canali digitali. Del resto la partecipazione di entrambi i nostri enti ad Agenda Digitale e la messa a disposizione gratuita a favore del Comune di Biella del SUAP della Camera di commercio ben testimoniano questa comune sensibilità e collaborazione.

Dal momento che però il medesimo Assessore, nella sua veste di artigiano, e quindi di imprenditore che richiede servizi alla Camera di commercio, pare denunciare una difficoltà di accesso ai medesimi, cioè alla visura della sua impresa, ritengo opportuno precisare quanto segue.

Dall’home page della Camera di commercio di Biella è perfettamente visibile, in alto e al centro, un bottone grigio con la scritta “Visure”, cliccando sul quale, (in ossequio al principio di accesso ai servizi in 2 click), si accede al portale nazionale www.registroimprese.it citato dal medesimo Assessore e sul quale, in maniera chiara e diretta, sono spiegati tutti i passaggi necessari per accedere a visure e informazioni commerciali.

Dalla medesima pagina sopracitata, inoltre, sotto la dicitura “I servizi per le imprese” (prima icona a sinistra, https://impresa.italia.it/cadi/app/#/login), inoltre, essendo il nostro imprenditore dotato di SPID, può accedere al “Cassetto Digitale” da cui ottenere GRATUITAMENTE le informazioni e i documenti ufficiali della sua impresa (compresa la visura in inglese); tale accesso potrà essere effettuato anche da dispositivi mobili e realizza la completa, (e si ribadisce gratuita), portabilità delle informazioni della propria impresa. T

ale servizio, attivo da due anni, è oggi utilizzato con soddisfazione da più di 2.500 imprese del nostro territorio e sono certo che anche l’Assessore, nella sua qualità di imprenditore artigiano, dopo averne sperimentati i benefici saprà farne buona pubblicità. Ringrazio per l’attenzione e colgo l’occasione per porgere distinti saluti.

Gianpiero Masera Segretario Generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli

Ecco l'articolo di reiferimento: "Biella - Innovazione Tecnologica: un restyling a 360° per stare al passo con i tempi