Biella, nasce la sezione locale della Federazione Italiana degli Esercenti Pubblici e Turistici

Si è costituita ieri, 18 giugno, la FIEPET Biella, Federazione Italiana degli Esercenti Pubblici e Turistici. Dopo un lungo percorso iniziato lo scorso anno e dopo mesi di incontri a distanza a causa del covid19, l'assemblea degli esercenti biellesi associati a Confesercenti si è riunita fisicamente a Palazzo Boglietti che ringraziamo per l'ospitalità e per averci consentito di svolgere l'assemblea in piena sicurezza.

Come primo atto, i titolari dei pubblici esercizi hanno votato lo statuto per poi passare all’elezione del presidente: Michele Orsalla. Nominato anche l'intero consiglio di presidenza: Benito Possemato, Vittorio Giordano, Edoardo Verrengia, Michele Orsalla, Margherita Clarizio, Luca Bianchetto Buccia, Stefano Destro, Stefano Perolo, Francesco Pogni, Diego Albertino, Piera Pizzaguerra, Sara Marcalli, Patrizia Finardi, Rita Barbera e Cristian Drago. Come ribadito dal neo presidente, la necessità di avere un gruppo di lavoro coeso e deciso a lavorare e confrontarsi con gli altri enti del territorio era avvertita già da tempo. L’emergenza Coronavirus ha accelerato questo processo facendo prendere ancor di più coscienza dell’importanza di avere un’associazione di riferimento all’interno della quale potersi confrontare, elaborare le tematiche e proporre delle soluzioni ai problemi comuni della categoria. A breve verrà inoltre costituita la giunta provinciale con la nomina del vicepresidente e delle altre cariche.